На Урале больше 50 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

17 Июль 2020 2020-07-17T18:21:59+03:00

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Глава региона Евгений Куйвашев обсудил сегодня с министром здравоохранения Михаилом Мурашко ситуацию с коронавирусом в Свердловской области. По его словам, она остается напряженной. Губернатор рассказал, что больше 53 466 человек находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. В том числе медики следят за состоянием здоровья 25 624 детей. Это люди, контактирующие с заболевшими COVID-19. Об этом глава региона рассказал на своей странице в Instagram.

Евгений Куйвашев отметил, что из-за частичного снятия ограничений многим может показаться, что опасность миновала, но это не так. Губернатор призвал уральцев не забывать о мерах предосторожности.

- Особенно важно соблюдать санитарные правила, не собираться большими компаниями и носить маски в общественных местах, – написал губернатор. - Даже в случае, если у вас нет симптомов, поберегите свое здоровье и здоровье близких и не пренебрегайте правилами безопасности.

Напомним, что сегодня зарегистрирован еще 301 случай заражения коронавирусом. По данным на 17 июля общее количество заболевших в регионе составляет 17 285 человек. При этом больше 11 тысяч пациентов уже вылечились и выписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU