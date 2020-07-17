Количество травмированных граждан на объектах СвЖД снизилось на 5% за полугодие

17 Июль 2020 2020-07-17T18:29:04+03:00

С января по июнь травмы получили 38 человек, из них 26 погибли

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На Свердловской железной дороге по итогам шести месяцев 2020 года зафиксировано снижение количества случаев травматизма граждан в зоне движения поездов на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С января по июнь травмы получили 38 человек, из них 26 погибли (в первом полугодии 2019 года травмировано 40 человек).

Среди основных причин несчастных случаев – хождение по железнодорожным путям (36 пострадавших). Также в числе нарушений, приводящих к травмированию – нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, игнорирование пассажирами безопасного расстояния до края платформы, приближение к составу до полной его остановки.

В целях обеспечения безопасности граждан ОАО «РЖД» создает условия для безопасной посадки и высадки пассажиров за счет реконструкции платформ, оборудует и обновляет одноуровневые пешеходные переходы, строит подземные и надземные переходы через пути в местах интенсивного движения поездов.

В местах несанкционированного пересечения железнодорожных путей ведется установка устройств светозвукового оповещения. Так, в 2020 году светозвуковые устройства появились в границах станций Старатель, Нижний Тагил, Винзили, Подъем, на перегоне Пермь-2 – Бахаревка. Всего в течение года будет установлено 10 таких устройств. Защитное ограждение железной дороги установлено вблизи о.п. Соцгород в г. Каменск-Уральский Свердловской области. Планируется обустройство ограждений на перегоне Сургут – Силинский и на станции Шарташ. Также до конца 2020 года будет построено четыре современных одноуровневых пешеходных перехода через железнодорожные пути: на перегонах Екатеринбург-Сортировочный – Северка, Подволошная – Первоуральск, Ергач – Кукуштан, Путевка – Исток.

Совместно с профильными ведомствами компания также проводит профилактические мероприятия, направленные на разъяснение правил поведения на транспорте и предупреждение случаев травмирования граждан в зоне движения поездов.

Железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. ОАО «РЖД» призывает всех неукоснительно соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время посадки и высадки из вагонов, а также во время нахождения на платформах.