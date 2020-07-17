На трассе «Пермь-Екатеринбург» нарушителей ПДД ловили с помощью беспилотника
На трассе «Пермь-Екатеринбург» в Нижнесергинском районе нарушителей ПДД ловили с помощью беспилотника. Движение автомобилей контролировали сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Водителей, нарушающих правила, фиксировал беспилотный летательный аппарат «ZALA-421».
- Представители сразу двух ведомств контролировали движение транспортных средств по федеральной автодороге и вовремя пресекали нарушения ПДД, которые могут привести к трагическим последствиям, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
Во время рейда в режиме реального времени ведется наблюдение за движением транспорта на дороге. Фото, сделанное камерой дрона, передается в наземный пункт управления. После чего нарушителя останавливает наряд ДПС.
Фото: ГИБДД Свердловской области
Как рассказали в госавтоинспекции, участок трассы, на который вышли в этот раз дежурить инспекторы и сотрудники Росгвардии считается аварийно- опасным. С начала года здесь было зарегистрировано шесть ДТП. В этих авариях погибли два человека и еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Причиной этих ДТП стал выезд на полосу встречного движения.
В областном ГИБДД отметили, что за полгода в Свердловской области к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения привлечены почти 10 тысяч водителей. В 170 авариях, произошедших в регионе по причине выезда на полосу встречного движения, более 50 человек погибли и еще почти 350 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU