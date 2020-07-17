2020-07-17T17:09:07+03:00
Общество

На трассе «Пермь-Екатеринбург» нарушителей ПДД ловили с помощью беспилотника

Движение автомобилей контролировали сотрудники ГИБДД и Росгвардии
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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На трассе «Пермь-Екатеринбург» в Нижнесергинском районе нарушителей ПДД ловили с помощью беспилотника. Движение автомобилей контролировали сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Водителей, нарушающих правила, фиксировал беспилотный летательный аппарат «ZALA-421».

- Представители сразу двух ведомств контролировали движение транспортных средств по федеральной автодороге и вовремя пресекали нарушения ПДД, которые могут привести к трагическим последствиям, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Во время рейда в режиме реального времени ведется наблюдение за движением транспорта на дороге. Фото, сделанное камерой дрона, передается в наземный пункт управления. После чего нарушителя останавливает наряд ДПС.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Как рассказали в госавтоинспекции, участок трассы, на который вышли в этот раз дежурить инспекторы и сотрудники Росгвардии считается аварийно- опасным. С начала года здесь было зарегистрировано шесть ДТП. В этих авариях погибли два человека и еще восемь получили травмы различной степени тяжести. Причиной этих ДТП стал выезд на полосу встречного движения.

В областном ГИБДД отметили, что за полгода в Свердловской области к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения привлечены почти 10 тысяч водителей. В 170 авариях, произошедших в регионе по причине выезда на полосу встречного движения, более 50 человек погибли и еще почти 350 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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