На Урале полицейские ищут женщину с косоглазием

17 Июль 2020 2020-07-17T15:08:29+03:00

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В Алапаевском, что в Свердловской области, разыскивают без вести пропавшую 45-летнюю Бородину Оксану Сергеевну, уроженку поселка Мариинск в Ревдинском районе. Женщина в период с 22:00 10 июля до 07:00 11 июля ушла из дома и до сих пор не выходила на связь.

Женщина – инвалид второй группы, у нее умственная отсталость и косоглазие.

Приметы: рост около 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза, темные волосы до плеч, прямые брови, губы средней толщины, ушные раковины прилегающие.

В день пропажи была одета в футболку и юбку черного либо серого цвета, сандалии с подошвой черного цвета.

Если вы вдруг видели где-то Оксану Сергеевну или знаете, где она может находиться, обязательно позвоните в полицию по телефонам: 8 (34346) 3-42-25 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU