2020-07-17T14:35:15+03:00
Общество

В Екатеринбурге дорожники расширят «бутылочное горлышко» под мостом на Щербакова

Сейчас там постоянно образуются большие пробки
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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Летом в Екатеринбурге грядет еще один капитальный, но немало важный, ремонт. Планируется расширение дороги под мостом на Щербакова – по одной полосе в каждую сторону. Об этом во время объезда Чкаловского района рассказал вице-мэр Александр Ковальчик. Сейчас участок работает как «бутылочное горлышко», а потому там неизменно скапливаются большие пробки.

- В этом году планируется приступить к строительству дороги. Хотелось бы закончить работы уже на следующий год, - рассказал Станислав Янковский, начальник строительного управления общества «Малышева, 73». – Сначала мы будем делать дорогу со стороны Химмаша в сторону центра, а потом в обратную.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

По словам Янковского, в данный момент идет заключение договоров с подрядчиками. Первый этап строительства начнется уже в августе. Движение будет ограничено лишь частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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