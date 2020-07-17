В уральской глубинке мужчина, поссорившись с подругой, набросился на нее с ножом

17 Июль 2020 2020-07-17T13:53:53+03:00

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В Артинском районе Свердловской области поймали 45-летнего жителя одной из деревень. Его подозревают в убийстве своей 43-летней сожительницы. Это произошло в ночь с 15 на 16 июля после пьяной ссоры с подругой. Вспылив, мужчина схватил нож и несколько раз ударил ее в область груди. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

- Конфликтная ситуация, в результате которой погибли женщина, имеет абсолютно бытовую подоплеку. На почве злоупотребления спиртным между мужчиной и женщиной, проживавшими совместно, вспыхнула ссора, погасить которую мирным путем, к сожалению, не удалось, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, мужчина и раньше имел проблемы с законом – на его счету были несколько судимостей, в том числе за побои и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Кроме того, он привлекался к административной ответственности и склонен к алкоголизму.

- В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU