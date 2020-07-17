2020-07-17T13:02:55+03:00
Общество

«Не надо испытывать стационары на прочность»: глава Минздрава РФ попросил уральцев носить маски

Михаил Мурашко прибыл в Екатеринбург для встречи с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым и губернатором Евгением Куйвашевым
Мария Трапезникова
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прибыл в Екатеринбург для встречи с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым и губернатором Евгением КуйвашевымГлава Минздрава РФ Михаил Мурашко прибыл в Екатеринбург для встречи с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым и губернатором Евгением КуйвашевымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 17 июля, в Екатеринбург с визитом прибыл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Вместе с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым и главой региона Евгением Куйвашевым обсудил «коронавирусную» статистику и призвал жителей Свердловской области носить маски.

- Масочный режим является обязательным сегодня, когда вы находитесь в местах скопления людей, соблюдение дистанцирования. Именно это позволит нам остановить распространение инфекции, - объяснил министр. – Испытывать стационары на прочность – это, наверное, худший путь. Лучше профилактировать.

Напомним, всего в регионе уже больше 17 тысяч зараженных. Из них 188 человек погибли, но еще больше 11 тысяч медикам удалось вылечить. Кроме того, накануне был зафиксированы почти рекордные показатели заболевших за сутки – больше цифры были только в начале июня. Власти заявили, что такой резкий рост связан с тем, что многие горожане в жару выбираются на пляжи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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