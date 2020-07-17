2020-07-17T12:35:07+03:00
Общество

Одежда или ремонт: УБРиР проанализировал траты клиентов в первом полугодии

Исследование проводилось по всем регионам присутствия банка
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С развитием пандемии и последующим наступлением самоизоляции в стране люди стали обустраивать свое жилище и меньше уделять внимания обновкамС развитием пандемии и последующим наступлением самоизоляции в стране люди стали обустраивать свое жилище и меньше уделять внимания обновкам
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Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) узнали, как изменился спрос у клиентов на различные товары и услуги в первом полугодии, проанализировав траты по кредитным и дебетовым картам с января по июнь. Исследование проводилось по всем регионам присутствия банка.

Анализ данных показал, что если в начале года одежда и обувь стабильно занимали лидирующие места в рейтинге покупок, то в марте их потеснили товары для дома и ремонта. Эксперты банка отмечают, что с развитием пандемии и последующим наступлением самоизоляции в стране люди стали обустраивать свое жилище и меньше уделять внимания обновкам. Немаловажным фактором стало и закрытие торговых центров и магазинов. В апреле и мае спрос на эти категории был низким и только в июне он начал восстанавливаться. Всего в первом полугодии на одежду и обувь клиенты банка потратили около 1 млрд рублей, в то время как на обустройство и ремонт жилища — около 1,5 млрд рублей. В июне расходы на товары для дома превысили показатели начала года на 74%.

Согласно исследованию, традиционно самым большим спросом у клиентов банка ежемесячно пользовались товары из супермаркетов и продуктовых магазинов. В июне траты в этих категориях выросли по сравнению с началом года на 22%. Всего в первом полугодии клиенты оставили в супермаркетах и продуктовых магазинах более 7 млрд рублей.

Поскольку во время карантина были введены ограничения на передвижение, то в первом полугодии существенно снизились расходы на путешествия, гостиницы, авиаперевозки, а также в связи с закрытием магазинов и торговых центров — на кафе и рестораны, косметику, украшения, услуги салонов красоты.

Снижался на период самоизоляции, но в июне восстановился до прежних показателей спрос на покупку цветов, товаров для хобби и спорта. Кроме того, вырос к июню, превысив данные начала года, спрос на автомобили и их обслуживание, товары универсамов, бытовую электронику, а также на услуги АЗС.

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