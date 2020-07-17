2020-07-17T12:07:37+03:00
Происшествия

Предлагали снять порчу: в Екатеринбурге будут судить мать и дочь, обокравших женщин на восемь миллионов

Своими жертвами лжецыганки выбирали, в основном, пожилых людей
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге будут судить мать и дочь, обокравших женщин на восемь миллионовВ Екатеринбурге будут судить мать и дочь, обокравших женщин на восемь миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили двух местных жительниц, мать и дочь, которых обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Притворяясь цыганками, они предлагали женщинам снять с них порчу за определенную стоимость. Этим они «зарабатывали» на протяжении семи лет – с 2012 по 2019 года.

Они договорились находить потенциальных «клиенток», в основном, пожилого возраста. После того, как цель была установлена, мать подходила к ней и рассказывала о наложенной на нее порче.

- При этом сообщницы убеждали потерпевших, что для успешного ее снятия им необходимо провести ряд манипуляций с принесенным имуществом, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – В свою очередь, ее дочь, выступая в качестве клиентки гадалки, подтверждала способности последней к снятию порчи и убеждала передать той деньги и ценное имущество.

Всего от их рук пострадали 19 женщин, ущерб составил больше 8,6 миллионов рублей. На родственниц завели уголовное дело и направили в Верх-Исетский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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