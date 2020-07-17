Выбросили из окна наркотики: в Екатеринбурге полицейские устроили ночную погоню за легковушкой

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Поздним вечером 15 июля инспекторы ДПС заметили недалеко от поселка Ягодный в Екатеринбурге подозрительный автомобиль. Сначала полицейские пытались остановить его, чтобы проверить документы у водителя, однако тот стал удирать. Во время погони из окна автомобиля вылетел белый сверток. А чуть позже, на выезде на ЕКАД, иномарка все-таки остановилась.

- Полицейские установили, что за рулем находился безработный и ранее не судимый 38-летний екатеринбуржец. При этом мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На место, куда был выброшен подозрительный сверток, приехала следственно-оперативная группа. В присутствии двух понятых полицейские изъяли «находку». Во время досмотра личных вещей водителя нашли два сотовых телефона, а их хозяина доставили в территориальный ОВД.

- Впоследствии, согласно проведенному исследованию, было установлено, что в свертке находилось синтетическое наркотическое средство «мефедрон» массой 1,97 граммов, - добавили в полиции.

На мужчину завели уголовное дело за хранение наркотиков. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.