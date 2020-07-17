2020-07-17T11:28:05+03:00
Общество

Екатеринбурженка отправилась на телешоу, чтобы изменить свою жизнь

Валерия Полищук хочет наладить отношения с супругом
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба телеканала ТНТФото: пресс-служба телеканала ТНТ
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С 12 июля на телеканале ТНТ стартует новое шоу «Перезагрузка», в котором героини преображаются не только внешне, но и внутренне – специалисты помогают им проработать внутренние проблемы, избавиться от комплексов и стать счастливее.

В проекте решила почувствовать и жительница Екатеринбурга Валерия Полищук. Ее можно будет увидеть на экране уже в воскресенье, 19 июля. Ей 33 года, она работает тренером по кроссфиту в спортивном клубе. Себя она считает сильной и требовательной, но в последнее время замечает, что ее жизнь замкнулась в круге «дом-работа-дом», и отношение с мужем Андреем уже не те.

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

- Андрей – тоже спортсмен, он активный и деятельный, постоянно учится новому. Леера тоже хочет развиваться в любимом деле, как и ее супруг, но не может найти мотивацию, - рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ. – А еще девушка переживает, что ее домашний образ жизни может стать причиной разрыва с Андреем.

Помогать менять жизнь Валерии будет визажист Юрий Столяров, который в свое время работал с Еленой Темниковой, Ксенией Собчак и Валерией. Кроме того, работать с екатеринбурженкой будет психотерапевт Владимир Дашевский, кандидат медицинских наук, который ведет свою практику индивидуальной и семейной психотерапии уже 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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