На Шарташе на 20 суток закрыли беседки из-за того, что в них пускали гостей без масок

17 Июль 2020 2020-07-17T11:11:43+03:00

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В Екатеринбурге приставы закрыли несколько беседок, расположенных на Шарташе в парке отдыха «Место встречи», из-за того, что в них пускали посетителей без масок. Такое несоблюдение мер санбезопасности нарушало указ губернатора Евгения Куйвашева.

- Судебные приставы Кировского районного отделения ГУФССП России по Свердловской области возбудили исполнительное производство, выехали в адрес должника, - рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Директору парка было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. В итоге, деятельность парка приостановили, а беседки на 20 суток опечатали. Владельцу сообщили об ответственности, если он вдруг нарушит запрет и возобновит работу.

ИСТОЧНИК KP.RU