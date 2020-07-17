17 Июль 2020 2020-07-17T10:57:32+03:00

За сутки на Среднем Урале зафиксировали еще девять смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще девять смертей от коронавируса. Всего в регионе – 188 погибших. Об этом сообщает региональный оперштаб. Кроме того, в сегодняшней статистике официально 301 новый случай. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+185). Всего же в регионе с начала пандемии – 17285 случаев.

187 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 74 подключены к аппаратам ИВЛ. Пациентов в состоянии средней тяжести значительно больше – 828. Все остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральские медики вылечили 11273 пациента. Только сегодня из больниц было выписано 336 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU