«Позвонили в скорую и сообщили, что нашли труп»: на Урале поймали двух мужчин, которые избили незнакомца, а затем увезли на речку

17 Июль 2020 2020-07-17T10:41:09+03:00

На Урале поймали двух мужчин, которые избили незнакомца, а затем увезли на речку Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тугулымском районе Свердловской области под суд отправили двух деревенских жителей, которых обвиняют в жестоком избиении мужчины, который впоследствии скончался. Инцидент произошел накануне, 16 июля, на автозаправке: товарищи, будучи уже пьяными, поссорились с местным жителем, который зашел в магазин за сигаретами. Во время разборок зачинщики избили оппонента, после чего предложили ему выпить с ними и, усадив в машину, вывезли на берег реки.

- Когда потерпевший оказался в салоне легкового автомобиля, между участниками криминальной истории вновь произошел конфликт, в ходе которого деревенский мужчина выбил ногой боковое стекло, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Пассажир стал якобы успокаивать своего недавнего оппонента, схватив его за шею, и некоторое время так удерживал.

Когда он понял, что тот не подает признаков жизни, они высадили его на берегу местной реки и окунули головой в воду. После этого, вытащив, позвонили в «скорую помощь» и сообщили об обнаружении ими якобы утонувшего человека.

Вместе с медиками на место приехали сотрудники СКР и полиция. Они выслушали показания мужчин, но заподозрили неладное. Осмотрев место происшествия, они заметили следы крови на берегу реки, в машине, в которой мужчины приехали, а также на их одежде. После этого силовики нашли свидетеля их перепалки с погибшим на заправке.

- Под гнетом неопровержимых улик сообщники признались в содеянном, однако на данном этапе затруднились объяснить, что именно стало поводом для столь жестокого избиения незнакомца, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Они допустили, что виной всему стало излишнее потребление ими спиртного.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства. В ближайшее время будет решен вопрос о том, чтобы отправить подозреваемых под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU