ВИЗ-Сталь и ВИЗ отмечают День металлурга в онлайн формате

17 Июль 2020 2020-07-17T10:22:52+03:00

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В 2020 году из-за рисков распространения коронавируса День металлурга ВИЗ-Сталь и ВИЗ (компании Группы НЛМК) отметят в онлайн формате. Для работников и их семей подготовлена разнообразная праздничная программа дистанционных мероприятий.

В честь профессионального праздника более 80 визовских металлургов получат отраслевые, региональные, городские и корпоративные награды. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Свердловской области награждать передовиков будут не на торжественных собраниях трудовых коллективов, а индивидуально бесконтакным способом.

Специально ко Дню металлурга на сайте nlmk2020.ru запущен проект виртуальный город НЛМК. Это яркая интерактивная карта, где всю предпраздничную неделю каждый может найти развлечение на свой вкус: поучаствовать в викторинах, квизах, конкурсах и флэшмобах.

19 июля непосредственно в день праздника на nlmk2020.ru покажут эксклюзивные видеопроекты: прямые включения из регионов, видеоклипы, ролики с участием выдающихся династий металлургов и экскурсии по предприятиям Группы НЛМК, которые проводят сами работники. На онлайн-площадке «Главная сцена» выступит Полина Гагарина (трансляция будет идти также на корпоративном портале). Шоу начнется в 16 часов по московскому времени.

На корпоративном портале и НЛМК ТВ выйдут проекты с концертными номерами работников, поздравлениями, розыгрышем призов среди сотрудников и т.д. Все желающие могут делать селфи с символикой праздника в креативных фотозонах. Пункты питания подготовили для металлургов праздничное меню и бесплатные угощения.