В Свердловской области выросло число медиков, заболевших COVID-19

17 Июль 2020 2020-07-17T10:03:29+03:00

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В Екатеринбург прилетел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Сегодня, 17 июля, он встретился с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым. В ходе встречи обсуждалась ситуация, связанная с коронавирусом. По словам полпреда, общее число медиков, заразившихся во время пандемии, достигло 820 человек.

При этом, по данным фонда социального страхования, 119 сотрудников подхватили вирус на рабочих местах. Всего, по словам Николая Цуканова, с апреля по июль в 43 больницах региона было зафиксировано 46 вспышек коронавируса. Общее число пострадавших – 809 человек.

На заседании присутствует и губернатор Евгений КуйвашевФото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 15 июля, в Свердловской области из 6847 коек занято 5542 койки. Чтобы решить этот вопрос, было задействовано 43 стационара.

- В январе-июне текущего года отмечается снимажение госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом на 20% по отношению к январю-июню 2019 года, - добавил полпред. – При этом летальность его исхода выросла на 6,2%. Количество посещений поликлиник по профилю кардиологии снизилось на 22%.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано почти 17 тысяч зараженных. Кроме того, 179 человек погибли, еще 10937 медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU