Грузоотправителям СвЖД стали доступны онлайн-заказы услуг охраны и сопровождения грузов

17 Июль 2020 2020-07-17T09:15:57+03:00

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На электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» грузоотправителям Свердловской магистрали стали доступны для заказа в цифровом формате услуги Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта» (ФГП ВО ЖДТ России).

Теперь при оформлении перевозки и сопутствующей услуги охраны и сопровождения заказ полностью оплачивается и исполняется на электронной площадке без необходимости заключения отдельного договора с ФГП ВО ЖДТ России.

С целью обеспечения сохранности груза ФГП ВО ЖДТ России проводит целый комплекс мероприятий, в том числе физическую охрану в пути следования, охрану грузов в парках станций, применение групп быстрого реагирования и технических средств охраны.

Филиал охранного предприятия работает на Свердловской железной дороге.

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К электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» уже подключены более 80 компаний, среди которых – 72 оператора подвижного состава, 3 терминально-складских оператора, 5 перевозчиков и 6 стивидорных компаний.

Клиентская база превышает 5,1 тыс. пользователей.

Оператором платформы является ООО «Цифровая логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»).