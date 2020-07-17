2020-07-17T09:19:27+03:00
Общество

Уральские таможенники перехватили две тонны нелегального табака

На упаковках не было акцизных марок
Мария Трапезникова
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Фото: Уральское таможенное управлениеФото: Уральское таможенное управление
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Сотрудники Уральской оперативной таможни обнаружили на одном из оптовых рынков Екатеринбурга крупные партии нелегального табака для кальянов. Он продавался сразу в нескольких местах – на складе и в двух розничных точках.

- По оперативным данным, табак произведен в Турции. Документов, подтверждающих законность ввоза товара, у владельцев не оказалось, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Кроме того, на табаке не было акцизных марок, а значит, их реализация на территории России запрещена.

Фото: Уральское таможенное управление

Фото: Уральское таможенное управление

В общей сложности оперативники изъяли 1,96 тонн табака. Все материалы по этому делу будут направлены в органы внутренних дел для принятия решения в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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