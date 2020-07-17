Уральские таможенники перехватили две тонны нелегального табака
Сотрудники Уральской оперативной таможни обнаружили на одном из оптовых рынков Екатеринбурга крупные партии нелегального табака для кальянов. Он продавался сразу в нескольких местах – на складе и в двух розничных точках.
- По оперативным данным, табак произведен в Турции. Документов, подтверждающих законность ввоза товара, у владельцев не оказалось, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Кроме того, на табаке не было акцизных марок, а значит, их реализация на территории России запрещена.
Фото: Уральское таможенное управление
В общей сложности оперативники изъяли 1,96 тонн табака. Все материалы по этому делу будут направлены в органы внутренних дел для принятия решения в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU