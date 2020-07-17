На Урале легковушка сбила пешехода, после чего его отбросило под колеса «Камаза»

17 Июль 2020 2020-07-17T08:47:45+03:00

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Поздним вечером 16 июля на 345-м километре трассы «Серов – Сосьва – Гари» произошло серьезное ДТП, в котором погиб пешеход. Водитель легковушки «Лада», двигаясь по трассе, не заметил переходившего дорогу мужчину 40-50 лет и сбил его, после чего того отбросило прямо под колеса проезжавшего мимо «Камаза» с полуприцепом-цистерной. Водитель грузовика даже не остановился, уехав с места ДТП.

Пешеход, личность которого сейчас устанавливается полицией, от сильнейших травм скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- 64-летний водитель «Лады» задел пешехода, вышедшего на дорогу, боковым зеркалом, отчего тот упал на полосу встречного движения. В этот момент там ехал «Камаз», водитель которого допустил наезд уже на лежащего на дороге пешехода и продолжил движение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

После опроса очевидцев водителя «Камаза» стали искать – и в течение часа нашли на границе Новой Ляли и Нижней Туры. Стаж вождения обоих водителей составляет около 32 лет, оба по разу привлекались к административной ответственности за ПДД, грубых нарушений на их счету нет. Согласно проведенному освидетельствованию, оба водителя были трезвыми.

Инспекторы ГИБДД провели замеры, составили необходимые документы, опросили участников и очевидцев ДТП. Сейчас проводится проверка. Госавтоинспекция также напоминает пешеходам о том, что в темное время суток необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы и соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU