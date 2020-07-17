2020-07-17T08:47:45+03:00
Происшествия

На Урале легковушка сбила пешехода, после чего его отбросило под колеса «Камаза»

Мужчина от сильнейших травм погиб в карете скорой помощи
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Поздним вечером 16 июля на 345-м километре трассы «СеровСосьва – Гари» произошло серьезное ДТП, в котором погиб пешеход. Водитель легковушки «Лада», двигаясь по трассе, не заметил переходившего дорогу мужчину 40-50 лет и сбил его, после чего того отбросило прямо под колеса проезжавшего мимо «Камаза» с полуприцепом-цистерной. Водитель грузовика даже не остановился, уехав с места ДТП.

Пешеход, личность которого сейчас устанавливается полицией, от сильнейших травм скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- 64-летний водитель «Лады» задел пешехода, вышедшего на дорогу, боковым зеркалом, отчего тот упал на полосу встречного движения. В этот момент там ехал «Камаз», водитель которого допустил наезд уже на лежащего на дороге пешехода и продолжил движение, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

После опроса очевидцев водителя «Камаза» стали искать – и в течение часа нашли на границе Новой Ляли и Нижней Туры. Стаж вождения обоих водителей составляет около 32 лет, оба по разу привлекались к административной ответственности за ПДД, грубых нарушений на их счету нет. Согласно проведенному освидетельствованию, оба водителя были трезвыми.

Инспекторы ГИБДД провели замеры, составили необходимые документы, опросили участников и очевидцев ДТП. Сейчас проводится проверка. Госавтоинспекция также напоминает пешеходам о том, что в темное время суток необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы и соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области выросло число медиков, заболевших COVID-19
Грузоотправителям СвЖД стали доступны онлайн-заказы услуг охраны и сопровождения грузов
Уральские таможенники перехватили две тонны нелегального табака
На Урале легковушка сбила пешехода, после чего его отбросило под колеса «Камаза»
Царским крестным ходом в Екатеринбурге прошли 10 тысяч человек
Уральского туроператора, одурачившего людей на 9,7 миллионов, отправили под суд
Выловил восемь килограммов: уральца поймали во время нелегальной рыбалки
«Как на другой планете все живут»: реаниматолог из Екатеринбурга призвал горожан соблюдать самоизоляцию
В августе в Нижнем Тагиле подорожает проезд в трамваях
«Зебра» находилась в нескольких метрах от нее: на Урале легковушка сбила бабушку, перебегавшую проезжую часть
Владимир Квачков рассказал о цели визита на Урал
«Это никакого отношения к христианству не имеет»: старший священник Храма-на-Крови о крестном ходе у опального отца Сергия
В Областном перинатальном центре открылось отделение ЗАГСа
Когда в Свердловской области отменят режим самоизоляции: отвечает губернатор
В Екатеринбурге «Дао-Центр» оштрафовали на 10 миллионов за нарушение миграционного законодательства
Tele2 продает SIM-карты как товар повседневного спроса
Пейте больше воды и надевайте маски: екатеринбургская епархия просит паломников соблюдать меры безопасности
Схиигумен Сергий вышел к паломникам, которые приехали в монастырь почтить память Николая II
В Краснотурьинске мужчина погиб от удара током на кладбище
Где в Екатеринбурге делают компьютерную томографию легких: рассказывает губернатор
Огонь быстро распространялся: под Екатеринбургом сгорел ангар с вторсырьем
На 40% выросли перевозки «Ласточками» на направлении Екатеринбург-Курган в июне
Власти попросили уральцев не ходить на пляжи
Берегите себя и близких: спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время аномальной жары
В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего Егора Ворожева