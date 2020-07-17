Уральского туроператора, одурачившего людей на 9,7 миллионов, отправили под суд

17 Июль 2020 2020-07-17T08:04:10+03:00

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В закрытом уральском городе Лесной под суд отправили местную жительницу, туроператора, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина с октября 2009 года занималась продажей путевок на отдых. В начале октября 2018 года она решила часть денег с продажи оставлять себе.

- С этой целью в период времени с октября 2018 по август 2019 года обвиняемая, не имея намерения и возможности исполнить принятые на себя обязательства по предоставлению туристических услуг, получила от жителей города деньги в размере больше 9,7 миллионов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все деньги она потратила на себя, а клиентам путевки так и не предоставила. В итоге, пострадавшие остались без денег и без отдыха. Всего их, кстати, 108 человек. На женщину завели уголовное дело и направили в суд. максимальное наказание, которое ей грозит, - до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU