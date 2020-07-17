2020-07-17T08:04:10+03:00
Происшествия

Уральского туроператора, одурачившего людей на 9,7 миллионов, отправили под суд

Теперь женщине грозит до 10 лет тюрьмы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уральского туроператора, одурачившего людей на 9,7 миллионов, отправили под судУральского туроператора, одурачившего людей на 9,7 миллионов, отправили под судФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В закрытом уральском городе Лесной под суд отправили местную жительницу, туроператора, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина с октября 2009 года занималась продажей путевок на отдых. В начале октября 2018 года она решила часть денег с продажи оставлять себе.

- С этой целью в период времени с октября 2018 по август 2019 года обвиняемая, не имея намерения и возможности исполнить принятые на себя обязательства по предоставлению туристических услуг, получила от жителей города деньги в размере больше 9,7 миллионов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все деньги она потратила на себя, а клиентам путевки так и не предоставила. В итоге, пострадавшие остались без денег и без отдыха. Всего их, кстати, 108 человек. На женщину завели уголовное дело и направили в суд. максимальное наказание, которое ей грозит, - до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24