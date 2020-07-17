Выловил восемь килограммов: уральца поймали во время нелегальной рыбалки

17 Июль 2020 2020-07-17T07:36:22+03:00

Мужчина ловил рыбу во время нереста, хотя это запрещено

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Сейчас в Свердловской области проходит период нереста рыбы. В это время нельзя охотиться, иначе нарушителю грозит серьезное наказание. Для контроля проходят специальные рейды госинспекторов Федерального агентства по рыболовству. В ходе одного из таких мероприятий, 11 июня, специалисты задержали мужчину, который на территории Рефтинского водохранилища выловил восемь килограммов рыбы.

- Не работающий, ранее не судимый житель поселка Малышева, отправился 10 июня на рыбалку на реку Большой Рефт в районе Малышевской плотины на весельной безмоторной лодке. Расставил сети, заведомо зная, что в период нереста это запрещено, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Около 06:00 мужчина снял сети и сложил всю выловленную рыбу в два полиэтиленовых пакета и погрузил их в воду у берега. Там его и заметили полицейские. Они забрали у браконьера лодку, сети и 190 рыб: леща, плотву и окуня.

- По заключению специалистов отдела Госконтроля, надзора, охраны водных биологический ресурсов и среды их обитания Свердловской области, ущерб составил больше 160 тысяч рублей, - добавили в полиции.

В начале июля на мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит либо штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU