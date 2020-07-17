2020-07-17T07:11:57+03:00
Общество

«Как на другой планете все живут»: реаниматолог из Екатеринбурга призвал горожан соблюдать самоизоляцию

По его словам, ежесуточно в отделения поступает порядка 200 тяжелых больных
Мария Трапезникова
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Реаниматолог из Екатеринбурга призвал горожан соблюдать самоизоляциюРеаниматолог из Екатеринбурга призвал горожан соблюдать самоизоляциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера в Свердловской области зафиксировали максимальный прирост числа заболевших за сутки – 349 человек. Больше цифра была только в начале июня (357). Власти объясни скачок большим скоплением людей на пляжах и водоемах региона и призвали оставаться дома, пообещав в противном случае снова усилить режим самоизоляции.

А накануне екатеринбуржец Дмитрий Горчаков на своей странице в Facebook выложил пост своего друга-реаниматолога, который попросил остаться анонимным. Медик призывает горожан также соблюдать самоизоляцию или, хотя бы, простые меры санбезопасности: носить маски и выдерживать дистанцию.

- Вчера я вынужден был на улицу выйти после работы – еды купить. По улицам шастают толпы народу, все без масок, очень близко друг к другу. А что уж про магазины говорить? Вот где «красная зона!», - пишет врач. – Я в респираторе максимального класса защиты FFP3, да сверху еще маска хирургическая. А народ в лучшем случае в простых масочках, которые видно, что уже недели три использованные. Да и то – спущенные ниже носа или убранные на подбородок. Но большинство вообще без масок.

По его словам, таких «любителей прогулок, пляжей и озер» надо сводить на экскурсию в реанимацию, чтобы они смогли увидеть реальную картину происходящего. В отделениях лежат очень много тяжелых больных, состояние которых не улучшается на протяжении нескольких недель. Некоторые из них, к сожалению, погибают.

- Все как на другой планете живут. В другом мире. У всех все хорошо. Одни мы, медики, в аду горим, - заключает врач. – А при поступлении пациенты наивно говорят: «Да нет, я заразиться не мог. Я же просто на озера ездил, на пляж. Там ветерок подул, вот меня и продуло». А на КТ – двухсторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

По словам реаниматолога, ежедневно в отделения поступает больше 200 человек с серьезными симптомами. Сам врач работает без выходных с 21 мая. «Уже никакого здоровья не осталось. Постарел лет на 20. И никакого просвета, никакой надежды нет. Сколько месяцев этот ад еще продлится, никто не знает».

ИСТОЧНИК KP.RU

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