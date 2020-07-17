2020-07-17T06:35:30+03:00
Общество

В августе в Нижнем Тагиле подорожает проезд в трамваях

Стоимость билета повысится на рубль
Мария Трапезникова
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В августе в Нижнем Тагиле подорожает проезд в трамваяхВ августе в Нижнем Тагиле подорожает проезд в трамваяхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле с 1 августа повышается проезд в трамваях. Информацию об этом опубликовал «Тагильский трамвай» на своем официальном сайте. Если раньше билет стоил 20 рублей, то с начала нового месяца, соответственно, 21 рубль.

- Проездные билеты на полный месяц и половину будут стоить 1100 и 600 рублей соответственно. Однодневный проездной билет подорожает на 20 рублей, - сообщают в предприятии. – Напоминаем, что оплатить проезд в любом трамвае можно банковской картой – это избавит вас от необходимости готовить для оплаты проезда или получать на сдачу мелкие деньги.

Фото: "Тагильский трамвай"

Фото: "Тагильский трамвай"

ИСТОЧНИК KP.RU

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