«Зебра» находилась в нескольких метрах от нее: на Урале легковушка сбила бабушку, перебегавшую проезжую часть

17 Июль 2020 2020-07-17T06:16:18+03:00

Пенсионерку с серьезными травмами отвезли в ЦГБ, где позже она скончалась

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Минувшим вечером, 16 июля, в Верхней Салде, что в Свердловской области, произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек. По предварительной информации, 66-летний водитель легковушки Renault сбил бабушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. При этом рядом с ней находился пешеходный переход.

В сильного удара пенсионерка получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в ЦГБ Верхней Салды, где чуть позже скончалась.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Водитель, имеющий стаж управления ТС 15 лет, пояснил, что с правой стороны дороги, из-за дерева, на проезжую часть неожиданно вышла бабушка. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Прибывшие на место полицейские опросили всех возможных очевидцев. Сейчас устанавливается личность погибшей пенсионерки. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU