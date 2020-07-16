16 Июль 2020 2020-07-16T20:40:30+03:00

Теперь оформить свидетельство о рождении малыша новоиспеченные родители могут еще до выписки из роддома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители теперь смогут получить свидетельство о рождении ребенка прямо в роддоме

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В Областном перинатальном центре открылось отделение ЗАГСа. Такая практика используется на территории Свердловской области впервые. Теперь оформить свидетельство о рождении малыша новоиспеченные родители могут еще до выписки из роддома. Главное, отмечают в ведомстве – определиться с именем ребенка и иметь при себе паспорт.

- Когда в семье рождается малыш – это огромная радость, но и конечно первые заботы. Мы постарались создать условия, позволяющие максимально быстро оформить первый документ ребенка, чтобы молодая мама могла после выписки уделять все свое время малышу, - рассказала заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

В ближайшее время здесь будут получать свои первые свидетельства до 20 малышей в деньФото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы родителям было проще разобраться, с какими документами нужно прийти в кабинет ЗАГСа, создали специальную памятку. Помимо оформления свидетельств, специалисты будут давать консультации по всем интересующим вопросам, относящимся к деятельности органов ЗАГС.

В день открытия кабинета свидетельства о рождении малышей получили уже три мамыФото: Алексей БУЛАТОВ

В день открытия кабинета самые первые документы новорожденных – свидетельства о рождении, получили уже три мамы. По прогнозам специалистов центра, в ближайшее время здесь будут получать свои первые свидетельства до 20 малышей в день.

Также в ближайшее время помимо получения документов о рождении ребенка, новоиспеченные родители смогут оформить супружеские отношения, если ранее этого не сделали, и подтвердить отцовство.

В ближайшее время помимо получения документов о рождении ребенка, новоиспеченные родители смогут оформить супружеские отношенияФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU