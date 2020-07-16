Когда в Свердловской области отменят режим самоизоляции: отвечает губернатор

16 Июль 2020 2020-07-16T20:43:58+03:00

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В Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Пока до 20 июля. С начала пандемии диагноз COVID-19 был официально подтверждён у 16 984 уральцев. Сегодня стало известно о еще 349 случаях заражения. Тем не менее, уральцы продолжают надеяться на то, что коронавирусная инфекция вскоре отступит и ограничительные меры снимут. Так, один из уральцев спросил главу региона Евгения Куйвашева на его странице в Instagram когда снимут режим самоизоляции.

- Неоднократно уже отвечал, что это не от моего желания зависит, а от эпидемиологической ситуации - что у нас будет с заболеваемостью, насколько в связи с этим снизится нагрузка на наших врачей, когда мы сможем начать вакцинацию против коронавируса. И, что очень важно, насколько внимательно люди будут относиться к обстановке в связи с COVID-19, -написал губернатор.

В своем ответе Евгений Куйвашев не назвал точной даты и раскритиковал нарушителей введенных ограничений. Особенно губернатор недоволен спасающимися от аномальной жары екатеринбуржцами, которые не соблюдая никаких мер предосторожности массово собираются возле воды. Глава региона подытожив свой ответ написал, что отменят самоизоляцию и все откроют, когда все начнут вести себя по-взрослому.

ИСТОЧНИК KP.RU