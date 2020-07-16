2020-07-16T20:10:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге «Дао-Центр» оштрафовали на 10 миллионов за нарушение миграционного законодательства

Фирма предоставляла ложные сведения о цели пребывания в Россию иностранцев
Алина СУРИНА
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Фирма занималась оформлением приглашений иностранным гражданам для въезда в Российскую ФедерациюФирма занималась оформлением приглашений иностранным гражданам для въезда в Российскую ФедерациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге за нарушение миграционного законодательства на 10 миллионов оштрафовали фирму, занимающуюся оформлением приглашений для въезда в Россию иностранным гражданам. Коммерческую компанию под названием «Дао-Центр» поймали на предоставлении ложных сведений о цели пребывания иностранцев в нашу страну. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых. По его данным фирма допустила нарушения миграционного законодательства больше 20 раз.

- Чтобы ввести в заблуждение силовиков, подозреваемые каждый раз придумывали новые схемы обмана. То их клиенты якобы ехали на Урал для участия во всевозможных выставках, то для исследования различных сфер рынка, и так далее. А в реальности «гости» оседали где угодно, только не там, где указывало вышеназванное ООО,- рассказал Валерий Горелых.

Сейчас на владельцев «Дао-Центра» возбуждено 46 дел об административных правонарушениях. В отношении юридического лица вынесено 23 постановления о назначении штрафных санкций на сумму 400 тысяч рублей по каждому эпизоду. Такое же количество штрафов предстоит оплатить должностному лицу – директору организации. Ему назначили меньшую сумму - по 45 тысяч рублей по каждому факту. Кроме того по факту организации незаконной миграции сейчас возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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