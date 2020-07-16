Пейте больше воды и надевайте маски: екатеринбургская епархия просит паломников соблюдать меры безопасности

16 Июль 2020 2020-07-16T18:59:58+03:00

В Храме на Крови уже завершилось всенощное бдение и идет подготовка к ночной Божественной литургии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня в столице Урала проходят главные события Царских дней. В Храме на Крови уже завершилось всенощное бдение и идет подготовка к ночной Божественной литургии. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса всех паломников просят соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности – надевать маски и дезинфицировать руки.

- Добровольцы Царских дней раздают всем участникам празднества медицинские маски. На территории установлены дезинфекторы, так что каждый паломник может обработать руки в любое время. Добровольцы напоминают верующим о необходимости соблюдения социальной дистанции, - рассказали в екатеринбургской епархии.

Кроме того в Екатеринбурге все еще сохраняется очень жаркая погода. Поэтому организаторы обращают внимание паломников на важность соблюдения питьевого режима. У входа в Храм на Крови с северной стороны и возле палаток организаторов, рядом с автомобильной стоянкой - со стороны улицы Царской установлены стационарные баки с питьевой водой. Там же размещены туалетные кабины.

В пресс-службе екатеринбургской епархии рассказали, что у Храма на Крови сегодня заготовлено 4 тонны питьевой воды. Также необходимый запас есть на Ганиной Яме, куда направится Крестный ход. Кроме того для участников Царских дней приготовлено более 25 000 бутылок воды, которую планируется раздавать.

ИСТОЧНИК KP.RU