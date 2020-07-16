В Краснотурьинске мужчина погиб от удара током на кладбище

16 Июль 2020 2020-07-16T17:31:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснотурьинске на кладбище «Медное» мужчина погиб от удара током. Трагедия произошла 10 июля. 42-летний мужчина во время работ по благоустройству одного из захоронений получил электротравму. От удара электротоком мужчина скончался на месте. После случившегося следственный комитет проводит доследственную проверку.

- Предварительно установлено, что в то роковое утро указанный мужчина вместе со своим напарником по устной договорённости со знакомым выполняли работы по благоустройству одного из захоронений на местном кладбище. Мужчины планировали укладывать плитку, для чего им потребовалось очистить участок возле могилы, - рассказали в СК по Свердловской области.

Мужчина взял бензопилу и стал спиливать осину, которая начала накреняться и своей кроной задела проходящую над участком высоковольтную линию электропередач. Когда напарник увидел, что его знакомого ударило током, то сразу позвонил в скорую. Но, к сожалению, медикам спасти жизнь мужчины не удалось. Следователи, чтобы дать объективную правовую оценку ситуации, выясняют все обстоятельства случившегося. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU