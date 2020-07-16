Где в Екатеринбурге делают компьютерную томографию легких: рассказывает губернатор

16 Июль 2020 2020-07-16T17:13:00+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о возросшей нагрузке на отделения больниц, где людям делают компьютерную томографию легких. Об этом он написал на своей странице Instagram. По словам главы региона, сейчас в Екатеринбурге четыре КТ-центра, где принимают пациентов с подозрением на коронавирус или пневмонию.

- Такие центры работают на базе противотуберкулезного диспансера, госпиталя для ветеранов воин, горбольниц №14 и №24. Я знаю, что медики там работают на износ - по девять часов находятся в полном защитном обмундировании и фактически в режиме нон-стоп принимают пациентов, которым нужно провести исследование, - написал губернатор.

Глава региона отметил, что в других городах области ситуация с компьютерной томографией также сложная. Сеичас КТ-центры есть в медорганизациях Артемовского, Асбеста, Верхнеи Пышмы, Ирбита, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Серова, Сысерти. Но, по словам Евгения Куйвашева, в сегодняшних условиях этого недостаточно.

Губернатор рассказал, что в ближайшее время дополнительные томографы будут установлены в Областной детской клинической больнице, в горбольнице Екатеринбурга №40, а также в больницах Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. До конца года еще два томографа закупят для областной больницы №1 и для Красноуфимской районной больницы.

- Рассчитываю, что это поможет снизить нагрузку и в очередной раз призываю вас соблюдать санитарные правила, в том числе масочный режим — это лучшее, что сейчас может сделать каждый для заботы о своем здоровье, - написал Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU