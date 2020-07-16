2020-07-16T16:27:01+03:00
Происшествия

Огонь быстро распространялся: под Екатеринбургом сгорел ангар с вторсырьем

Крупный пожар ликвидируют с помощью 16 единиц техники
Алина СУРИНА
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Фото: МЧС Свердловской областиФото: МЧС Свердловской области
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Под Екатеринбургом сгорел ангар с вторсырьем. Сообщение о пожаре в Верхней Пышме на Октябрьской, 27а поступило в МЧС в 15:54.

- Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Предварительная площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров, - рассказали в МЧС По Свердловской области.

Фото: МЧС Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

На месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Крупный пожар ликвидировали с помощью 16 единиц техники 47 человек. По данным МЧС, в 16:54 пожар локализован, угроза распространения огня ликвидирована. О пострадавших информации нет.

Фото: МЧС Свердловской области

Фото: МЧС Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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