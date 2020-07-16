Огонь быстро распространялся: под Екатеринбургом сгорел ангар с вторсырьем
Под Екатеринбургом сгорел ангар с вторсырьем. Сообщение о пожаре в Верхней Пышме на Октябрьской, 27а поступило в МЧС в 15:54.
- Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня. Предварительная площадь пожара составляет 1 тысяча квадратных метров, - рассказали в МЧС По Свердловской области.
Фото: МЧС Свердловской области
На месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Крупный пожар ликвидировали с помощью 16 единиц техники 47 человек. По данным МЧС, в 16:54 пожар локализован, угроза распространения огня ликвидирована. О пострадавших информации нет.
Фото: МЧС Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU