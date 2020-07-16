На 40% выросли перевозки «Ласточками» на направлении Екатеринбург-Курган в июне

16 Июль 2020 2020-07-16T15:59:34+03:00

Электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Курган в июне 2020 года перевезли более 10 тысяч пассажиров

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Электропоезда «Ласточка» на направлении Екатеринбург – Курган в июне 2020 года перевезли более 10 тысяч пассажиров, что на 40% больше, чем в мае этого года (порядка 7,3 тысячи пассажиров). В общей сложности за 3 месяца курсирования (с апреля 2020 года) электропоездами «Ласточка» по данному маршруту перевезено свыше 23 тыс. пассажиров.

Напомним, комфортабельная «Ласточка» на маршруте Екатеринбург – Курган появилась в апреле текущего года, в рамках программы плановой замены подвижного состава, которую проводит АО «ФПК». Электропоезд №849/850 отправляется из Кургана ежедневно в 06:45 (здесь и далее время местное), прибывает в Екатеринбург в 12:07. Время в пути составляет 5 часов 22 минуты. В обратном направлении из Екатеринбурга отправление в 18:50, прибытие в Курган в 23:48 (менее 5 часов в пути). Остановки предусмотрены на станциях Кособродск, Каргаполье, Шадринск, Далматово, Катайск, Колчедан, Каменск-Уральский, Кольцово, Шарташ и на остановочном пункте 352 км.

Приобрести билеты на «Ласточку» можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» за 45 дней до начала поездки. Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

В целом в июне 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 1,92 млн пассажиров, что на 21% больше, чем в предыдущем месяце (в мае 2020 года отправлено около 1,6 млн пассажиров). Из них в дальнем следовании – 0,32 млн (+40%).

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Электропоезд «Ласточка» – подвижной состав нового поколения, отвечающий пожеланиям самого требовательного пассажира. В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации во всех поездах при каждом прибытии на станцию формирования проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются сидения, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы. Очистка поступающего в электропоезда «Ласточка» воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.