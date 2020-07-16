Власти попросили уральцев не ходить на пляжи

16 Июль 2020 2020-07-16T15:16:40+03:00

В противном случае, по словам оперштаба, режим самоизоляции будет снова усилен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В противном случае, по словам оперштаба, режим самоизоляции будет снова усилен

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Сегодня оперштаб опубликовал жуткую статистику – за сутки были зафиксированы 349 случаев заражения коронавирусом. Последний всплеск заболевших был зарегистрирован лишь 3 июня. После этого власти сделали заявление, объяснив прирост огромным скоплением людей на пляжах региона. Ведь на улице жара, хочется позагорать и охладиться.

После этого свердловский оперштаб сделал заявление, в котором призвал горожан не ходить на пляжи. Но, по словам властей, ситуация по-прежнему является «контролируемой, но все же не может не вызывать беспокойства».

- Оперштаб обращается к уральцам с убедительной просьбой по возможности избегать посещения общественных мест с большим скоплением людей, даже если речь идет о площадках на открытом воздухе, например, берегов водоемов, - написали в штабе.

По словам специалистов, несоблюдение рекомендаций может негативно сказаться на динамике заболеваемости. А это, в свою очередь, может повлечь усиление ограничительных мер, которые на сегодняшний день постепенно снимаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU