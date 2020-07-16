2020-07-16T14:57:27+03:00
Общество

Берегите себя и близких: спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время аномальной жары

До конца недели столбики термометров будут подниматься выше +36
Мария Трапезникова
Поделиться:
Спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время аномальной жарыСпасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время аномальной жарыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области уже вторую неделю стоит аномальная жара. По данным синоптиков, 17-19 июля в большинстве районов ожидаются максимальные температуры в +36…+39. В МЧС просят свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности как в быту, так и при отдыхе на природе.

Спасатели напоминают, что в регионе нет ни одного водоема, который был бы приспособлен для купания.

- Несмотря на жаркую погоду, жителям области стоит избегать купания в незнакомых и не оборудованных для этого местах, - предупредили в МЧС. – Категорически запрещено купаться в местах, оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено». Особого внимания требуют дети, нельзя оставлять их без присмотра.

Кроме того, не стоит устраивать игры в воде, а также подплывать к лодкам, катамаранам и гидроциклам. С начала купального сезона на водоемах уже погибли 43 человека, из них 13 детей.

Во время жары нельзя забывать и о пожарной безопасности – не стоит выходить в лес и разводить там костров. А в доме или квартире следует соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросеть и не оставлять электроприборы без присмотра.

А если вдруг произошло ЧП, обязательно звоните спасателям по телефонам: 101 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Впервые за 80 лет: в Екатеринбурге снова зафиксировали температурный рекорд. Термометры показали 16 июля 39 градусов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти попросили уральцев не ходить на пляжи
Берегите себя и близких: спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время аномальной жары
В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего Егора Ворожева
Свердловские наркологи объяснили, почему алкоголь во время жары опасен
Один человек погиб: на свердловской трассе столкнулись легковушка и грузовик
ВТБ Лизинг в июне увеличил поставки автомобилей на 38%
«Мешали отдыхать с подругами»: на Урале мать отправила детей кататься на машине с соседом, у которого не было прав
ФК «Урал» оштрафовали на 200 тысяч из-за данных о зарплате иностранному сотруднику
Власти объяснили, почему на Среднем Урале зафиксировали новый всплеск COVID-19
Белая башня в Екатеринбурге получила международный грант на реставрацию
За сутки от коронавируса умерли еще четыре уральца
В Академическом энергетики на два месяца закрывают проспект
«Девушка с характером»: 18-летняя уралочка, вспылив, зарезала своего сожителя
В Екатеринбурге полиция ищет 10-летнего мальчика
В Екатеринбурге сгорела частная клиника, делавшая анализы на COVID-19
Екатеринбуржца, с ножом набросившегося на соседку, требуют положить в психбольницу
На Урале «Водоканал» оштрафовали на 100 тысяч за долги по электричеству
Пытались расплатиться в ресторане: в Екатеринбурге задержали банду юных фальшивомонетчиков
Надели маски, чтобы не задохнулись: на Урале из горящего дома спасатели вывели 20 человек
В Екатеринбурге трамвай сбил 18-летнего парня
Жара спадет к выходным: погода в Екатеринбурге на конец недели
Ушла уже в третий раз: в Екатеринбурге ищут бабушку в зеленых штанах
«Вода воняет, но ему все равно»: екатеринбуржцы спасаются от жары в Исети