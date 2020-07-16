Берегите себя и близких: спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время аномальной жары

16 Июль 2020 2020-07-16T14:57:27+03:00

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В Свердловской области уже вторую неделю стоит аномальная жара. По данным синоптиков, 17-19 июля в большинстве районов ожидаются максимальные температуры в +36…+39. В МЧС просят свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности как в быту, так и при отдыхе на природе.

Спасатели напоминают, что в регионе нет ни одного водоема, который был бы приспособлен для купания.

- Несмотря на жаркую погоду, жителям области стоит избегать купания в незнакомых и не оборудованных для этого местах, - предупредили в МЧС. – Категорически запрещено купаться в местах, оборудованных предупреждающими знаками «Купание запрещено». Особого внимания требуют дети, нельзя оставлять их без присмотра.

Кроме того, не стоит устраивать игры в воде, а также подплывать к лодкам, катамаранам и гидроциклам. С начала купального сезона на водоемах уже погибли 43 человека, из них 13 детей.

Во время жары нельзя забывать и о пожарной безопасности – не стоит выходить в лес и разводить там костров. А в доме или квартире следует соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросеть и не оставлять электроприборы без присмотра.

А если вдруг произошло ЧП, обязательно звоните спасателям по телефонам: 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU