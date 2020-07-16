В Екатеринбурге завершились поиски 10-летнего Егора Ворожева

16 Июль 2020 2020-07-16T14:37:17+03:00

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Полицейские Екатеринбурга завершили поиски 10-летнего Егора Ворожева, который еще вчера ушел из дома в Пионерском поселке. Мальчика обнаружили в ходе патрулирования мест, где мог находиться ребенок, - на улице Ирбитской. Его доставили в отдел полиции и вызвали родителей.

- Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего и им самим совершено не было, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По словам Егора, он ушел из дома, потому что ему не нравилось, что взрослые постоянно его контролировали. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU