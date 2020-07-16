2020-07-16T13:21:08+03:00
Общество

Свердловские наркологи объяснили, почему алкоголь во время жары опасен

Из-за него идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую систему
Мария Трапезникова
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Свердловские наркологи объяснили, почему алкоголь во время жары опасенСвердловские наркологи объяснили, почему алкоголь во время жары опасенФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области вторую неделю – аномальная жара. Уральцы спасаются как могут: кто вентилятором под боком, кто мороженым из морозилки, кто холодным душам, некоторые охлаждаются холодненьким пивом или квасом. Однако наркологи предупреждают, что употребление алкоголя в такую жару очень опасно.

- В жару человеческий организм работает несколько иначе: идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, начинается активное потоотделение – естественный процесс терморегуляции организма, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

По словам специалистов, при высоких температурах у организма существует риск обезвоживания. А после употребления алкоголя этот процесс запускается сам по себе. В состоянии опьянения дополнительная влага будет выводиться из человеческого организма еще активнее. Это приведет к тому, что симптомы алкогольной интоксикации будут выражаться сильнее, а избавление от последствий употребления большого количества спирта будут идти дольше.

- Многие считают, что небольшое количество алкоголя, наоборот, помогает охладиться. Это серьезное заблуждение. Да, эффект охлаждения будет, но очень кратковременный, а после температура тела наоборот пойдут вверх, и обострится чувство жажды, - рассказал главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

Кроме того, есть опасность того, что симптомы теплового удара, такие как сухость во рту, головная боль и тошнота, сильно схожи с симптомами алкогольного отравления. По этой причине они слишком часто игнорируются. Как следствие: организму приходится не просто перерабатывать большое количество алкоголя, но и делать это при высокой температуре и с обезвоживанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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