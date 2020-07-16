Один человек погиб: на свердловской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Сегодня днем, 16 июля, на 89-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек. Автомобиль «ВАЗ» врезалась в грузовик. Травмы получил водитель легковушки – его срочно госпитализировали в больницу. Чуть позже он скончался от полученных травм.
- Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося, осматривают ТС, опрашивают очевидцев, проводят необходимые процессуальные действия, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Сейчас на участке введено реверсивное движение. На месте работают инспекторы ДПС, которые поочередно пропускают потоки транспорта. Представители МВД проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU