Один человек погиб: на свердловской трассе столкнулись легковушка и грузовик

16 Июль 2020 2020-07-16T12:58:00+03:00

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Сегодня днем, 16 июля, на 89-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек. Автомобиль «ВАЗ» врезалась в грузовик. Травмы получил водитель легковушки – его срочно госпитализировали в больницу. Чуть позже он скончался от полученных травм.

- Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства случившегося, осматривают ТС, опрашивают очевидцев, проводят необходимые процессуальные действия, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас на участке введено реверсивное движение. На месте работают инспекторы ДПС, которые поочередно пропускают потоки транспорта. Представители МВД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU