2020-07-16T12:30:48+03:00
Происшествия

«Мешали отдыхать с подругами»: на Урале мать отправила детей кататься на машине с соседом, у которого не было прав

В аварии пострадала восьмилетняя девочка
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Ранним утром 16 июля, около 04:40, в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. 23-летний водитель легковушки «ВАЗ» выехал на встречку и протаранил ЛЭП. Вместе с ним в салоне сидели еще три ребенка – 4, 8 и 11 лет, они находились на заднем сидении. А на переднем – сожительница водителя.

От удара пострадала восьмилетняя девочка. Ее с многочисленными травмами госпитализировали в ЦГБ №3. Больше никто в аварии не пострадал.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Установлено, что в момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности, четырехлетний ребенок перевозился с нарушением ПДД – без детского удерживающего устройства, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Только по счастливой случайности водителю и всем остальным удалось избежать травм.

После выяснения обстоятельств стало известно, что мать девочки, которую увезли в больницу, накануне в компании друзей распивала спиртные напитки, и в какой-то момент дети, которые находились дома, стали им мешать. Она позвонила своему соседу и попросила его покатать детей на машине своего сожителя, чтобы те уснули. Сосед согласился, после чего женщина отдала ему ключи. Молодой человек вместе с детьми и своей подругой катались сначала по дворам, а затем выехали на улицу, где и произошло ДТП.

- 23-летний парень, который сидел за рулем машины, прав никогда не получал. В отношении него были составлены административные материалы, - добавили в ГИБДД. – Состояние опьянения у водителя не установлено. – После выяснения всех обстоятельств произошедшего информация по ДТП будет направлена в отдел ПДН.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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