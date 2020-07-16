ФК «Урал» оштрафовали на 200 тысяч из-за данных о зарплате иностранному сотруднику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2019 года сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области выяснили, что футбольный клуб «Урал» в установленный срок не направил в отдел по вопросам трудовой миграции уведомление об исполнении обязательств по выплате зарплаты за квартал в отношении своего иностранного специалиста.

Полиция составила протокол об административном правонарушении. Клуб должен был выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

- ФК нарушил пункт ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» - неуведомление в установленный законом срок отдела по вопросам трудовой миграции о выплате зарплаты привлеченному высококвалифицированному специалисту, являющемуся иностранным гражданином, - объяснили в пресс-службе Облсуда.

Суд Орджоникидзевского района изменил постановление и снизил штраф до 200 тысяч. Однако представители клуба все равно не согласились с решением и потребовали у Свердловского облсуда вообще прекратить производство по делу. Но решение первой инстанции было оставлено без изменений.