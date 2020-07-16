2020-07-16T11:32:11+03:00
Общество

Власти объяснили, почему на Среднем Урале зафиксировали новый всплеск COVID-19

За сутки в регионе нашли 349 заболевших
Мария Трапезникова
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За сутки в регионе нашли 349 заболевшихЗа сутки в регионе нашли 349 заболевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня в Свердловской области зафиксировали очередной всплеск новых случаев коронавируса – 349 заболевших за сутки. Похожие цифры были только в начале прошлого месяца – 357. При этом всего в регионе больше 17 тысяч зараженных. Вице-губернатор Павел Креков объяснил, в чем причина такого резкого роста.

- Основной вклад в статистику, к сожалении, внес Екатеринбург. Мы связываем это, в первую очередь, с тем, что многие жители откровенно пренебрегают мерами предосторожности, что усугубилось очень жаркой погодой, которая спровоцировала горожан проводить время на городских пляжах, - рассказал чиновник.

Также, по словам Павла Крекова, вторая причина – рост выявляемости новых случаев благодаря тому, что в области существенно увеличился объем исследований на коронавирус. «Мы уже давно перешли планку в 10 тысяч тестов в сутки, обычным делом становится показатель в 11-12 тысяч, а накануне мы зафиксировали почти 14 тысяч исследований», - отметил вице-губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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