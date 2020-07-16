2020-07-16T11:08:46+03:00
Общество

Белая башня в Екатеринбурге получила международный грант на реставрацию

Средства пойдут на углубленное обследование памятника и разработку программы его сохранения
Мария Трапезникова
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Белая башня в Екатеринбурге получила международный грант на реставрациюБелая башня в Екатеринбурге получила международный грант на реставрациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Международный благотворительный Фонд Гетти (Getty Foundation, США) накануне, 15 июля, озвучил победителей финального грантового конкурса на сохранение памятников архитектуры XX века.

- В этом году Белая башня выбрана в качестве победителя конкурса в числе 13 зданий и сооружений – шедевров современной архитектуры по всему миру, включая работы всемирно известных архитекторов Геррита Ритфельда (Нидерланды), Алваро Сиза (Португалия), Бертольда Любеткина (Великобритания) и Пьера Жаннере (Франция), - рассказали в пресс-службе проекта по реставрации Белой башни.

Белая башня – водонапорная башня микрорайона завода Уралмаш. Она проектировалась и строилась как символ нового города, героического строительства первых пятилеток. С 1960-х годов ее забросили, постепенно она пришла в упадок, пока с 2012 года за нее не взялась арх-группа Podelniki. В 2014-2016 годах их силами на башне были произведены первоочередные противоаварийные и консервационные работы. Следующий шаг – разработка и согласование комплексного проекта реставрации.

- Средства гранта пойдут на углубленное обследование памятника и разработку программы его сохранения, - уточнили активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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