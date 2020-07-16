За сутки от коронавируса умерли еще четыре уральца Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали почти что рекордные показали – еще 349 заболевших. Таких цифр не было с 3 июня (в тот день подтвердились 357 случаев). Всего в регионе – почти 17 тысяч зараженных.

Кроме того, в сегодняшнюю статистику попали еще четыре смерти. С начала пандемии – 179 погибших. По словам вице-губернатора Павла Крекова, такой всплеск связан с тем, что в области установилась аномальная жара, и жители, ища спасение, выбираются на озера и пляжи.

- Отчасти это и эффект от продолжающей расти выявляемости благодаря тому, что мы существенно нарастили объем исследований, которые ежесуточно проводятся в регионе. Мы давно уже перешли планку в 10 тысяч тестов в сутки, обычным делом становится показатель в 11-12 тысяч, а накануне мы фиксировали почти 14 тысяч исследований, - объяснил вице-губернатор.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральским медикам удалось вылечить почти 11 тысяч человек.