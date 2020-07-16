16 Июль 2020 2020-07-16T10:13:26+03:00

В Академическом энергетики на два месяца закрывают проспект Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проехать нельзя будет с 5 августа по 5 октября

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне Академический в Екатеринбурге энергетики на два месяца закроют движение вдоль нечетной стороны проспекта Академика Сахарова: от жилого дома №31 до выезда на проспект около пересечения с улицей Амундсена. Проехать нельзя будет с 5 августа по 5 октября.

- Это необходимо для строительства теплосети, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: Ядекс.Карты

Энергетики просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU