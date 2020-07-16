В Академическом энергетики на два месяца закрывают проспект
Проехать нельзя будет с 5 августа по 5 октября
В Академическом энергетики на два месяца закрывают проспектФото: Алексей БУЛАТОВ
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В микрорайоне Академический в Екатеринбурге энергетики на два месяца закроют движение вдоль нечетной стороны проспекта Академика Сахарова: от жилого дома №31 до выезда на проспект около пересечения с улицей Амундсена. Проехать нельзя будет с 5 августа по 5 октября.
- Это необходимо для строительства теплосети, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Фото: Ядекс.Карты
Энергетики просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU