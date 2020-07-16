«Девушка с характером»: 18-летняя уралочка, вспылив, зарезала своего сожителя

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, под суд отправили 19-летнюю девушку, которую обвиняют в убийстве своего сожителя. На момент совершения преступления, в ноябре 2019 года, ей было 18 лет. В тот вечер она сильно поссорилась с парнем и вспылила – вооружившись кухонным ножом, несколько раз ударила. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В ходе расследования уголовного дела силовики осмотрели место происшествия, допросили порядка 20 свидетелей, провели многочисленные экспертизы. Дело передали в суд. По словам пресс-секретаря областного полицейского главка Валерия Горелых, девушка сама позвонила в полицию и все рассказала – сразу, как только осознала, что натворила.

- «Девушка с характером», как описали ее знакомые, написала явку с повинной. Фигурантка дела, чтобы хоть как-то смягчить свою дальнейшую участь, добровольно показала оперативникам и следователям, где конкретно находится орудие преступления – обычный кухонный нож, - рассказал Горелых.