В Екатеринбурге полиция ищет 10-летнего мальчика
В Екатеринбурге полиция разыскивает 10-летнего Ворожева Егора Вадимовича. Мальчик ушел из дома, расположенного в Пионерском поселке на улице Уральской, 66/2, еще 15 июля. С тех пор о нем ничего не известно.
- На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Приметы: среднее телосложение, рост 140 сантиметров, светлые волосы.
В день пропажи был одет в черно-бело-синюю футболку, синие джинсовые шорты, черные кроссовки с черной подошвой. С собой у него был черный рюкзак с оранжевыми вставками.
Если вы вдруг видели где-то Егора или знаете, где он может быть, обязательно позвоните по телефонам: 8 (343) 356-42-03 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU