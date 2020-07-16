В Екатеринбурге полиция ищет 10-летнего мальчика

16 Июль 2020 2020-07-16T09:20:35+03:00

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В Екатеринбурге полиция разыскивает 10-летнего Ворожева Егора Вадимовича. Мальчик ушел из дома, расположенного в Пионерском поселке на улице Уральской, 66/2, еще 15 июля. С тех пор о нем ничего не известно.

- На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Приметы: среднее телосложение, рост 140 сантиметров, светлые волосы.

В день пропажи был одет в черно-бело-синюю футболку, синие джинсовые шорты, черные кроссовки с черной подошвой. С собой у него был черный рюкзак с оранжевыми вставками.

Если вы вдруг видели где-то Егора или знаете, где он может быть, обязательно позвоните по телефонам: 8 (343) 356-42-03 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU