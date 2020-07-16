Екатеринбуржца, с ножом набросившегося на соседку, требуют положить в психбольницу

16 Июль 2020 2020-07-16T08:55:33+03:00

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В марте этого года в микрорайоне «Светлый» в Екатеринбурге произошло ЧП: неадекватный мужчина прямо на детской площадке с ножом напал на женщину, которая оказалась его соседкой. Они сильно поссорились, тогда нападавший нанес девушке больше 10 ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей. После этого она сумела выбраться из квартиры – ее обнаружили на детской площадке.

- В это время домой вернулся молодой человек девушки, проживающий вместе с ней. Нападавший, опасаясь, что молодой человек сообщит о произошедшем с его девушкой в правоохранительные органы, вооружился ножами и стал его преследовать в подъезде и во дворе дома, замахиваясь и выражая намерение убить, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Девушку сразу же госпитализировали в больницу. Через пару дней она скончалась. Нападавшего мужчину задержали. Выяснилось, что он страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем прокуратура потребовала отправить его в психбольницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU