2020-07-16T08:14:26+03:00
Общество

На Урале «Водоканал» оштрафовали на 100 тысяч за долги по электричеству

Предприятие не выплатило 26,8 миллионов
Мария Трапезникова
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На Урале «Водоканал» оштрафовали на 100 тысяч за долги по электричествуНа Урале «Водоканал» оштрафовали на 100 тысяч за долги по электричествуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Туринский «Водоканал» был оштрафован на 100 тысяч рублей за долги по электроэнергии. Предприятие, пользуясь статусом «неотключаемого» потребителя, накопило долг в 26,8 миллионов рублей.

- Из-за неоднократных нарушений обязательств по оплате потребленной электроэнергии «ЭнергостыБ Плюс» потребовал от МУП «Водоканал» предоставления финансовых гарантий согласно постановлению Правительства РФ №442, - рассказали в пресс-службе ЕТК.

Но руководство «Водоканала» не выполнило требований энергетиков, что и стало поводом для обращения в Ростехнадзор. Ведомство составило протокол об административном правонарушении, после чего дело передали в суд, который позже и вынес вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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