2020-07-16T07:49:59+03:00
Происшествия

Пытались расплатиться в ресторане: в Екатеринбурге задержали банду юных фальшивомонетчиков

Теперь всем троим грозит до восьми лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге задержали трех молодых людей, которых подозревают в сбыте поддельных денег. 1 июля в полицию поступило сообщение от администрации одного из общепитов. Работники точки пояснили, что один из их посетителей пытался расплатиться купюрой номиналом в пять тысяч рублей, которая была похожа на поддельную. Полицейские забрали купюру и направили на исследование, которое подтвердило догадку.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в попытке сбыта купюры, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Им оказался ранее не судимый, неработающий 19-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что он и два его друга, 21 и 20 лет, в Интернете купили 15 фальшивых банкнот номиналом в пять тысяч и сбывали их в различных торговых точках, совершая мелкие покупки. Всех троих задержали и завели на них уголовное дело. Теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

Полицейские просят граждан и организации внимательно относиться к наличным деньгам, которые попадают к ним в ходе расчетов, и проверять их на предмет подделки. Больше всего сдают фальшивые купюры в 5000, 2000 и 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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