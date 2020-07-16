Надели маски, чтобы не задохнулись: на Урале из горящего дома спасатели вывели 20 человек

16 Июль 2020 2020-07-16T07:25:59+03:00

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Минувшей ночью в Каменске-Уральском произошел серьезный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 00:16 о том, что на улице Победы горит жилой дом. На место выехали 11 спасателей на пяти спецмашинах.

- На площади в 20 квадратных метров сгорели мебель и домашнее имущество в квартире на втором этаже муниципального жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пожарно-спасательными подразделениями с помощью масок дыхательного аппарата спасены 20 человек. Из них три ребенка.

С огнем удалось справиться лишь спустя полчаса. Разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили в 01:45. К счастью, по их данным, никто не пострадал.

Накануне ГУ МЧС по Свердловской области озвучило статистику по пожарам в регионе: с начала июля их насчитали 393. Девять человек в них погибли. В связи с этим в 27 муниципалитетах Среднего Урала, включая и Екатеринбург, введен противопожарный режим. Это значит, что нельзя пользоваться открытым огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU