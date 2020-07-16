2020-07-16T07:09:28+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге трамвай сбил 18-летнего парня

Пешехода доставили в ОКБ №1 с серьезными травмами
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Минувшим вечером, 15 июля, в Екатеринбурге, недалеко от остановки «Ватутина» произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 18-летний пешеход. Его сбил трамвай. По словам очевидцев, молодой человек хотел перебежать через дорогу в неположенном месте и не заметил движущийся транспорт. А тот не успел затормозить.

- 26-летний водитель трамвая двигалась со стороны улицы Маневровой в сторону Ватутина по Технической, допустила наезд на бегущего пешехода. Который двигался во встречном направлении, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – В результате ДТП 18-летний пешеход был доставлен в ОКБ №1 с телесными повреждениями.

Госавтоинспекция призывает всех пешеходов соблюдать ПДД, переходить дорогу только в установленных для этого местах и следовать сигналами светофоров, чтобы избежать подобных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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